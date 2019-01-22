В Новосибирске более 200 раз сообщали о возможном хищении энергии

Новосибирск, , 09:59 — REGNUM В минувшем году новосибирские энергетики зарегистрировали более 200 сообщений о возможном хищении электроэнергии, сообщает 22 января пресс-служба компании «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»).

"В целом, за 2018 год посредством различных сервисов в АО «РЭС» поступило 107 сообщений о возможном хищении электроэнергии, а всего с начала работы сервисов поступило более 200 сообщений», — пояснили в компании.

Специалисты АО «РЭС» отмечают позитивные изменения в этой сфере, указывая, что сигналы от «неравнодушных граждан» говорят о понимании ими последствий от вмешательства нарушителей в нормальную работу электросетевого хозяйства. В компании также призвали в случае подозрений каких-либо лиц в краже электроэнергии обращаться в офис АО «РЭС» по линиям обратной связи.