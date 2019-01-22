Пермский губернский оркестр уезжает в Германию

Пермь, , 09:58 — REGNUM Пермский губернский оркестр 26 января покинет Пермский край. Коллектив отправляется в Германию, где выйдет на дефиле в 12 городах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Музыкальный коллектив примет участие в самом крупном в Европе фестивале военных и духовых оркестров. В Германии оркестр представит новую программу «Классика. Пермский период», где прозвучит музыка русских композиторов.

В День защитника Отечества, 23 февраля, коллектив выступит в Берлине. С 1 по 24 февраля Пермский губернский оркестр даст 17 концертов. Ожидается, что зрителями станут более 100 тыс. человек.