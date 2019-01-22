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В Оренбуржье искажают статистику о преступлениях

Общество

За искажение показателей наказаны более 900 должностных лиц

Оренбург, 22 января 2019, 09:35 — REGNUM  В Оренбургской области не изжиты факты искажения статистических сведений о преступлениях и лицах, их совершивших. Об этом заявили в областной прокуратуре.

За 2018 год надзорное ведомство выявило 13,5 тыс. нарушений, допущенных правоохранительными органами при заполнении документов первичного учёта. Для улучшения статистических сведений о криминогенной обстановке правоохранители занижают, в частности, показатели отдельных категорий преступлений и об ущербе, а завышают статистику о преступлениях экономической направленности и возмещённом ущербе.

За нарушения к дисциплинарному наказанию привлекли более 900 должностных лиц. В прокуратуре подчеркнули, что обеспечено внесение в государственную статистическую отчетность фактических актуальных сведений.

Напомним, за 2018 год на территории Оренбургской области зарегистрировано 26 228 преступлений. Большую часть составляют кражи — 9 102 факта. Почти треть от общего числа зарегистрированных преступлений (8,5 тыс.) совершена в общественных местах.

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