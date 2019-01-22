На Бурейском водохранилище взорвали 10 тонн тротила

Хабаровск, , 09:33 — REGNUM Военным посредством мощного взрыва удалось пробить затор на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае на 3,5 м в глубину. Об этом сообщил 22 января журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он отметил большой объем работ, проделанный инженерными войсками. Подрыв мощностью в 10 тонн тротила производили поэтапно: сначала закладывали кумулятивные заряды, потом тротил от 100 до 500 кг. Затор, образованный скальными породами, пробит на 3,5 м в глубину, на 120 м в длину и 30 м в ширину, уточнил Булгаков.

Во время крупного оползня сошло по меньшей мере 30 млн тонн скальных пород. Военные намерены нормализовать ситуацию на водохранилище до 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Бурейском водохранилище произошел крупный обвал. Сошедший грунт перекрыл русло реки, что привело к отсечению 28% полезного объема водохранилища.

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