В Оренбуржье «нарисовали» социальный портрет преступника

Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбургской области представили обобщённый социальный портрет преступника. Это мужчина, гражданин Российской Федерации, в возрасте 30−39 лет без постоянного источника дохода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

Характеристика дана на основании анализа статистических сведений. Из общего количества лиц, совершивших преступления в 2018 году, 63% на момент совершения преступлений не имели постоянного источника дохода, три человека обладали статусом безработных. Наибольшую часть преступлений в регионе совершают люди в возрасте от 30 до 39 лет (в 2018 году — 4 564 человека). Среди граждан, подлежавших уголовной ответственности в 2018 году, 83% составляли мужчины (11 721 человек), 17% — женщины (2 444).

В прокуратуре подчеркнули, что эти статистические данные являются выверенными и объективными, реально отражающими криминогенную обстановку в регионе.

Добавим, в Оренбуржье отмечено снижение числа преступлений. За 2018 год зарегистрировано 26 228 преступлений, в 2017 году — 27 212 случаев. Число граждан, совершивших преступления, уменьшилось с 15 254 человек в 2017 году до 14 165 — в 2018.