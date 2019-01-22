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Московских автовладельцев просят пересесть на метро из-за гололёда

Общество

В Москве безопаснее пользоваться городским транспортом

Москва, 22 января 2019, 09:12 — REGNUM  В Москве безопаснее пользоваться городским транспортом, сообщает 22 января Twitter Транспортного комплекса столицы.

Причина, по которой водителей призывают пользоваться не личным автотранспортом, а метро, — холодная погода и гололедица.

«На улице очень холодно, — 16 °C. По прогнозам синоптиков, днем будет — 12… — 10 °C, переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица. Одевайтесь теплее и будьте аккуратны на дорогах. А лучше пользуйтесь городским транспортом. На нем быстрее и безопаснее», — говорится в микроблоге.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшая ночь в Москве стала самой холодной в 2019 году, температура воздуха опускалась местами до — 17 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ночь на 22 января стала самой холодной в новом году

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Автотранспортные проблемы Москвы
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