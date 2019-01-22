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В Киеве перекроют улицы по случаю «Дня соборности»

Общество

В центре города пройдут праздничные мероприятия

Киев, 22 января 2019, 09:05 — REGNUM  В столице Украины ограничено движение всех видов транспорта, заявили в пресс-службе МВД Украины, сказано 21 января на официальной странице ведомства социальной сети Facebook.

Движение будет ограничено с 6:30 мск до завершения всех праздничных мероприятий.

Также будут перекрыты следующие улицы:

  • ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ирининской),
  • Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской),
  • Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской),
  • ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка),
  • ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда до Михайловского переулка),
  • ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского переулка),
  • пер. Рыльского (от ул. Стрелецкой до ул. Владимирской),
  • ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской),
  • ул. Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).

Центр города перекроют с 13:00 до 14:30 мск, поскольку на это время запланировано шествие представителей общественных организаций к улице Институтской — к месту массового убийства боевиков майдана, которое произошло в феврале 2014 года.

Напомним, 22 января 1919 года был принят акт об объединении так называемой Украинской и Западноукраинской Народной Республики. Этот документ никакой исторической роли не сыграл, поскольку данные «государства» вскоре прекратили своё существования, как и многие подобные образования времён Гражданской войны.

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Политическая жизнь Украины
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