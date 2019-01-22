В Киеве перекроют улицы по случаю «Дня соборности»

Киев, , 09:05 — REGNUM В столице Украины ограничено движение всех видов транспорта, заявили в пресс-службе МВД Украины, сказано 21 января на официальной странице ведомства социальной сети Facebook.

Движение будет ограничено с 6:30 мск до завершения всех праздничных мероприятий.

Также будут перекрыты следующие улицы:

ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ирининской),

Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской),

Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской),

ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка),

ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда до Михайловского переулка),

ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского переулка),

пер. Рыльского (от ул. Стрелецкой до ул. Владимирской),

ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской),

ул. Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).

Центр города перекроют с 13:00 до 14:30 мск, поскольку на это время запланировано шествие представителей общественных организаций к улице Институтской — к месту массового убийства боевиков майдана, которое произошло в феврале 2014 года.

Напомним, 22 января 1919 года был принят акт об объединении так называемой Украинской и Западноукраинской Народной Республики. Этот документ никакой исторической роли не сыграл, поскольку данные «государства» вскоре прекратили своё существования, как и многие подобные образования времён Гражданской войны.

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