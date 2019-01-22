Вторник, 22 Января 2019 года
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В Руанде запретили упоминать нетрадиционную медицину в СМИ

Общество

Представители нетрадиционной медицины часто используют СМИ как площадку для рекламы своих услуг

Кигали, 22 января 2019, 08:55 — REGNUM  Правительство Руанды запретило СМИ любые упоминания о торговле нетрадиционными лекарствами и дало распоряжение средствам массовой информации прекратить действовать в интересах шаманов и знахарей, сообщает BBC Swahili.

Торговля традиционными препаратами процветает в Руанде, и министерство здравоохранения сообщает, что знахари часто обращаются к СМИ для «введения в заблуждение граждан».

Также с настоящего момента нетрадиционные лекарственные средства запрещено изображать на картинках, плакатах и рекламировать с помощью громкоговорителя на улицах по всей стране. Любое упоминание в СМИ о нетрадиционной медицине запрещается.

Мнения представителей нетрадиционной медицины разделились. Одни поддержали государство в создании справедливой системы, а другие были расстроены новым законом, так как он лишил их возможность рассказывать людям о своих услугах.

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Медицина
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