В свердловской Сосьве не нашли нарушений в квесте-страшилке для детей

Сосьва, Свердловская область, , 08:58 — REGNUM В Свердловской области завершилась проверка молодёжного квеста-страшилки, который прошёл в конце 2018 года в культурно-спортивном комплексе посёлка Сосьва. Надзорные органы не нашли нарушений законодательства при проведении данного мероприятия.

Как заявили в прокуратуре, к проведению проверки были привлечены психологи, были исследованы планы игры, а также представленные фото‑ и видеоматериалы. В итоге специалисты пришли к выводу, что квест не содержит информации, причиняющей вред здоровью и психике детей, сообщает местное издание «Серов Глобус».

Как сообщало ИА REGNUM, пробный детский квест прошёл в посёлке Сосьва под эгидой городского отдела по занятости молодёжи 28 октября 2018 года. На мероприятии присутствовали также родители школьников, которые первые забили тревогу, так как, по их мнению, в ходе игры пропагандировался «культ смерти».

Впоследствии ситуация обсуждалась на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам думы Сосьвинского городского округа. Большинство депутатов, рассмотрев представленные материалы, также сошлись во мнении о недопустимости проведения подобных квестов-страшилок.

«Вы делаете это для благих целей, но данный квест — это пропаганда культа смерти. Оторванные руки, мертвый младенец, «Долорес умерла», вот это болтающееся непонятно что. Приколотая иголками символика смерти», — отметила депутат Татьяна Петрожицкая.

По итогам заседания был отправлен запрос в надзорные инстанции с требованием провести проверку мероприятия на соблюдение закона о защите прав детей.

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