В Индонезии семьи погибших в авиакатастрофе потребовали выплаты компенсаций

Джакарта, , 08:49 — REGNUM В Индонезии родственники погибших при крушении пассажирского самолета Boeing авиакомпании Lion Air потребовали от перевозчика выплатить компенсацию, сообщает 22 января The Straits Times.

По словам адвоката группы активистов, авиакомпания до сих пор не выполнила своих обязательств.

Отмечается, что родственники получили выплаты лишь от страховой компании в размере около $3,5 тыс., тогда как в случае катастрофы выплаты также полагаются от перевозчика. Сумма составляет порядка $88 тыс. каждой семье погибших. Группа активистов передала свои требования о компенсации депутатам парламента.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты 29 октября 2018 года. На борту лайнера находились 181 пассажир и восемь членов экипажа. Все они погибли.

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