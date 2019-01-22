В 2019 году китайская Внутренняя Монголия поможет 140 тыс. бедняков

Хух-Хото, Китай, , 08:42 — REGNUM Автономный района Внутренняя Монголия на севере Китая поможет 140 тыс. человек во всех уездах региона в 2019 году выйти из состояния нищеты, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Правительства района на всех уровнях вложили 10,1 млрд юаней ($1,5 млрд) в специальный фонд по борьбе с бедностью в 2018 году, что на 25% выше в сравнении с предыдущим 2017 годом. Благодаря нищих в регионе стало на 235 тыс. человеке меньше.

Около 332 тыс. правительственных чиновников приняли участие в специальных учебных мероприятиях по борьбе с нищетой в 2018 году. Благодаря всем принятым мерам, доля нищих во Внутренней Монголии упала на 1,06% к концу 2018 года.

В 2019 году правительство усилит политику по борьбе с бедностью и углубит сотрудничество с Пекином по данному вопросу, а также перенастроит промышленный сектор на создание большего числа рабочих мест для местных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Синьцзяне будет построено 210 тыс. жилых домов для бедняков