В Москве ночь на 22 января стала самой холодной в новом году

Москва, , 08:37 — REGNUM Ночь с 21 на 22 января стала наиболее холодной в столице России с начала января, передает 22 января «Первый канал».

Согласно сведениям синоптиков, температура воздуха в Москве опускалась местами до — 17 °C. Отмечается, что к вечеру в мегаполисе из-за арктического антициклона похолодает еще сильнее.

«Морозы продержатся как минимум до конца недели», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ уведомили, что новая рабочая неделя в Москве будет холодной — в столицу с северо-запада придёт антициклон. По данным метеослужбы, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до — 20 °C.

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