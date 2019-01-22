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Более 100 пострадавших от змей в Танзании вылечены народными средствами

Общество

За два года в области Линди было зафиксировано более 100 случаев нападения змей

Линди, Танзания, 22 января 2019, 08:32 — REGNUM  109 человек, среди них мужчины, женщины и дети, пострадавшие от укусов змей области Линди, вылечились с помощью традиционных лекарств, сообщает газета Nipashe.

Джапокува Масавила, специалист по лечению укусов змей, заявил об этом на собрании целителей, прошедшем в городе Линди.

Он рассказал, что от нападения змей пострадало 59 лиц мужского пола и 50 — женского в период с 2015 по 2017 год. Большинство нападений было совершено на детей до 18 лет.

Ежегодно количество нападений змей увеличивается. В 2015 Масавила вылечил 29 случаев, в 2016 — 37, в 2017 — 43. Масавила отметил, что ни один из его пациентов не скончался.

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Нападения животных
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