Более миллиона человек посетили замок Шамбор во Франции

Блуа, Франция, , 08:27 — REGNUM Замок Шамбор во Франции, шедевр эпохи Ренессанс, принял 1 017 836 посетителей в 2018 году, сообщает Le Figaro.

Сотрудники замка уточняют, что среди посетителей 38% составляют иностранцы, в первую очередь американские туристы, за ними следуют туристы из Китая, число которых выросло на 22% по сравнению с 2017 годом, затем идут туристы из Испании и Германии.

Замок Шамбор был построен по приказу французского короля Франциска I в 1547 году. С 1981 года он внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории замка находится парк площадью 5 440 гектаров, огороженный стеной длиной 32 километра. Это самый большой закрытый лесопарк в Европе, где обитает более 800 оленей, 1 500 кабанов и 100 видов птиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года британский диджей Карл Кокс, легенда техно-музыки, выступил в садах французского замка Шамбор.

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