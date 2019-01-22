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В Москве 22 января ожидается облачная погода и снег

Общество

Столбики термометров в дневные часы в столице будут опускаться до отметки -12...-10 градусов

В Москве 22 января ожидается облачная погода и снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег

Москва, 22 января 2019, 08:25 — REGNUM  В Москве и Московской области во вторник, 22 января, ожидается прохладная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, столбики термометров в дневные часы в столице будут опускаться до отметки −12…−10 градусов, по области — −15…−10 градусов.

«Ночные температуры опустятся до −16…−14 градусов в столице и −19…−14 градусов в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что текущая рабочая неделя в Москве будет холодной — в столицу с северо-запада придёт антициклон.

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