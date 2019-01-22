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Пассажир авиарейса требовал оказать ему помощь при посещении уборной

Общество

Стюардесса готова подать в суд на странного клиента

Лос-Анджелес, США, 22 января 2019, 08:26 — REGNUM  Стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air обвинила одного из пассажиров в домогательстве и пригрозила подать на него в суд, сообщает 22 января Fox News.

Самолет указанной авиакомпании совершал 12-часовой перелет из Лос-Анджелеса в Тайбэй. На борту лайнера находился мужчина с избыточным весом и в инвалидном кресле.

Мужчине потребовалась помощь, чтобы воспользоваться уборной, для этого он попросил снять штаны и нижнее белье, так как самому справиться с этим ему помешала инвалидность.

После чего человек вел себя развязно, отказывался под различными предлогами закрывать кабинку туалета, а позже и выходить из него, если ему вновь не окажут помощь.

«Я чувствовала, что снимать нижнее белье с пассажира выходит за рамки моих обязанностей», — отметила стюардесса.

Авиакомпания опубликовала свое сообщение для СМИ по поводу произошедшего инцидента. С точки зрения ее руководителей, стюардесса имеет право отклонить просьбу, которая с ее точки зрения покажется неадекватной.

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