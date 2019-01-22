Для защиты уральских рек экологи объединились в «Живой Шемур»

Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM В Свердловской области экоактивисты создали региональную некоммерческую организацию «Живой Шемур». Одна из целей объединения состоит в том, чтобы наладить конструктивный диалог вокруг ситуации, связанной с загрязнением уральских рек на севере региона.

В созданный совет вошли специалисты заповедника «Денежкин Камень», жители Североуральского и Ивдельского городских округов, а также Екатеринбурга. Для публичного освещения своей позиции и координации действий в интернете создан сайт организации.

«Предлагаем провести расширенную, открытую встречу специалистов УГМК, ОАО «Святогор», представителей администрации и думы Североуральского и Ивдельского городских округов, учёных НИИВХа с природопользователями, с Советом и заинтересованными членами нашей организации, посвященную проблеме загрязнения рек и началу конструктивного диалога», — сообщается на сайте организации.

Напомним, что, по данным экологов, в Североуральском и Ивдельском районах Свердловской области возникла сложная ситуация, вызванная загрязнением рек стоками с отвалов Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньёрского карьеров. В зону экологического бедствия попали реки Ольховка, Тамшёр, Банная, Чёрная, а также Тальтия, Шегультан и Ивдель.

Как сообщало ИА REGNUM, тревогу из-за, как считают общественники, последствий деятельности дочернего предприятия УГМК — ОАО «Святогор» на севере Свердловской области экологи забили в середине 2017 года. Тогда жители региона заметили характерные изменения воды в реке Ивдель (зелёный цвет, неприятный запах), после чего была проведена независимая экспертиза.

Результаты исследований показали многократное превышение допустимых норм содержания тяжёлых металлов в реках, впадающих в Ивдель, вода в которые попадает с отвалов Шемурского карьера.

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Жители города Ивдель обратились в профильное ведомство и прокуратуру, требуя провести проверку. В результате надзорных мероприятий предприятие ОАО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. рублей, а ситуация была взята на контроль прокуратуры.

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При этом на самом предприятии в ходе встречи с активистами заверяли, что ухудшение экологической ситуации не связано с их деятельностью, однако в декабре 2017 года была разработана программа по принятию дополнительных мер защиты водных объектов до 2021 года, на реализацию которой выделено 440 млн рублей.

В марте 2018 года специалисты и активные граждане вновь провели отбор проб из рек Тамшер и Ольховка. Результаты исследований вновь оказались неутешительными (низкие показатели кислотности, высокое содержание железа, повышенная минерализация), и они были направлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

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