Число пассажиров поездов в Казахстане за год уменьшилась на 3%

Астана, , 08:12 — REGNUM В 2018 году услугами АО «Пассажирские перевозки» в Казахстане воспользовались 17,719 млн пассажиров поездов, сообщает 22 января агентство «Казинформ».

За год число перевезенных пассажиров уменьшилась на 2,9%. В компании считают, что в 2017 году рост числа пассажиров связан с проведением международной выставки EXPO-2017.

Напомним, в 2018 году компания АО «Пассажирские перевозки» запустила несколько новых железнодорожных маршрутов: Астана — Туркестан, Караганда — Томск и Алма-Ата — Туркестан.

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