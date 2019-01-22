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Число пассажиров поездов в Казахстане за год уменьшилась на 3%

Общество

Уменьшение числа пассажиров в Казахстане связывают с выставкой EXPO-2017

Число пассажиров поездов в Казахстане за год уменьшилась на 3%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Астана, 22 января 2019, 08:12 — REGNUM  В 2018 году услугами АО «Пассажирские перевозки» в Казахстане воспользовались 17,719 млн пассажиров поездов, сообщает 22 января агентство «Казинформ».

За год число перевезенных пассажиров уменьшилась на 2,9%. В компании считают, что в 2017 году рост числа пассажиров связан с проведением международной выставки EXPO-2017.

Напомним, в 2018 году компания АО «Пассажирские перевозки» запустила несколько новых железнодорожных маршрутов: Астана — Туркестан, Караганда — Томск и Алма-Ата — Туркестан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали дату запуска нового поезда «Алма-Ата — Туркестан»

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Железнодорожные перевозки
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