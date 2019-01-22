Дело из-за кроватей из досок в больнице завели в Пензенской области

Кузнецк, Пензенская область, , 07:53 — REGNUM Главному врачу Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области, где ставили кровати из досок, грозит предупреждение или административный штраф. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова в интервью РИА Новости.

По ее словам, прокуратура возбудила в отношении главврача дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП, которая предусматривает административный штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Собеседница агентства добавила, что дело уже передано на рассмотрение в региональное управление Роспотребнадзора.

Как передавало ИА REGNUM, фотографии из больницы Кузнецка, на которых изображены кровати из досок, появились ранее в соцсетях. В администрации больницы пояснили необходимость использования таких кроватей «переполненностью медучреждения».

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