Роскомнадзор возобновил блокировку Telegram в России

Москва, , 07:52 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала добавлять новые IP-адреса для блокировки Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта usher2, который мониторит реестр заблокированных адресов.

По данным портала, 21 января ведомство увеличило число блокировок, рост продолжался в течение дня, к вечеру в реестр было добавлено несколько тысяч новых IP-адресов.

Вместе с тем, по данным сайта Down Detector, 21 января выросло число жалоб пользователей на работу мессенджера, пик пришелся на период между 11:00 и 13:00 мск.

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Напомним, мессенджер Telegram заблокирован на территории России по решению суда за то, что его администрация не предоставила Федеральной службе безопасности ключи для дешифрования сообщений пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ сообщали, что с 2019 года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей.

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