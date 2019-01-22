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В Казахстане планируют открыть киберспортивную академию

Общество

Первый центр киберспорта появился в Астане

Астана, 22 января 2019, 07:52 — REGNUM  В Казахстане планируют создать киберспортивную академию для молодежи Esports Academy. Об этом 21 января сообщили на официальной странице государственной программы «Цифровой Казахстан» в Facebook.

Первый центр киберспорта появился в Астане. На странице сообщается, что для запуска центра разработана программа, план по организации и оснащению, а также утверждены требования к кадровому составу и технике.

На базе создаваемого центра планируется проводить мастер-классы, обучение, тренировки для аудитории в возрасте от 12 до 20 лет.

Отметим, в Казахстане создана организация Qazaq Cybersport Federation, которая создана для развития и популяризации в республике кибесрспорта. Данное направление также поддерживает АО «Казахтелеком».

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