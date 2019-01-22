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В Новосибирске разбирают главную городскую ёлку

Общество

Она была установлена 10 декабря

Новосибирск, 22 января 2019, 07:48 — REGNUM  В Новосибирске сегодня, 22 января, рабочие разбирают главную городскую ёлку, установленную на площади им. Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, новогоднюю городскую ёлку установили 10 декабря 2018 года, ледовый городок рядом с ней начал работать спустя десять дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на оформление новогоднего городка на площади им. Ленина в Новосибирске потрачено 3,6 млн рублей. Эта сумма была заявлена на сайте госзакупок. В неё входила установка ледовых объектов, монтаж, в том числе подсветки, и демонтаж городка.

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