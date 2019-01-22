Депутат, предлагавшая обесточить дома бедняков Читы, понесёт наказание?

Чита, , 07:29 — REGNUM Депутат гордумы Читы Екатерина Борисова, предложившая отключать по ночам свет в бараках горожан в отместку за то, что они отапливают свои квартиры ворованным электричеством, получила оценку своих коллег по партии «Единая Россия». Согласно официальной информации, президиум регионального политсовета принял решение рекомендовать Читинскому городскому местному отделению снять Борисову с партийной должности.

Напомним, в партии власти Екатерина Борисова занимает пост заместителя секретаря политсовета Читинского городского местного отделения партии. Но, во-первых, рекомендательный характер решения вовсе не означает, что городские единороссы автоматически снимут Борисову с должности. Во-вторых, должность эта — чисто общественная, зарплата за неё не полагается. Поэтому наказанием решение политсовета «ЕР» можно назвать с большой натяжкой. Сама же проблема тотальных неплатежей за электроэнергию со стороны жителей неблагоустроенного сектора, похоже, так и осталась нерешённой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение о ночном отключении света жильцам бараков, которые незаконно используют электричество для отопления квартир, депутат озвучила в ходе заседания комитета ЖКХ.

«Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен? То есть все нормальные люди спят. И чтобы не отапливались, я и сказала выход — отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема», — пояснила ранее Екатерина Борисова.

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Коллеги-единороссы её слова осудили.

«Высказывание, которое позволила себе депутат Екатерина Борисова, является недопустимым, не соответствует высокому статусу городского депутата», — заявлял ранее секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Бутыльский.

Секретарь Читинского городского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Глущенко тоже считает, что, предложив отключать электричество в домах, Екатерина Борисова высказалась некорректно, даже резко. Но при этом он полагает, что своим высказыванием депутат подняла важный вопрос о проблеме ветхого жилья в крае.

Тем временем депутат-коммунист забайкальского парламента Роман Берг обратился в региональную прокуратуру с просьбой списать долги за электро‑ и теплоэнергию социально незащищённым и малоимущим жителям края «как в Чечне». В частности, он имел в виду тех, кто проживает в неблагоустроенных домах Читы.

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