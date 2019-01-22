Вторник, 22 Января 2019 года
07:17:08 МСК

В Китае мужчине выдвинуто обвинение в покушении на убийство 20 школьников

Общество

Решение об аресте было принято Народной прокуратурой района Сичен, сообщили в Народной прокуратуре Пекина

Пекин, 22 января 2019, 07:14 — REGNUM  Китаец, ранивший молотком 20 учеников в пекинской школе в начале января текущего года, был официально арестован по обвинению в умышленном покушении на убийство, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Решение об аресте было принято Народной прокуратурой района Сичен, сообщили в Народной прокуратуре Пекина. В прокуратуре также отметили, что дело будет расследоваться в соответствии с законом, подразумевающим жесткое наказание за причинение вреда несовершеннолетним и в интересах защиты их законных прав.

Напомним, что 49-летний мужчина по фамилии Цзя напал на группу учеников, будучи вооруженным молотком. Инцидент произошел в кампусе Дочерней начальной школы №1 при Педагогическом училище района Сичен 8 января. Полиция арестовала злоумышленника по обвинению в покушении на убийство.

Позже выяснилось, что нападавший является бывшим работником школы, а мотивом его действий послужила месть за потерю рабочего места. Девятнадцать учеников были выписаны из госпиталя до 20 января. Один ученик до сих пор находится на лечении.

Читайте ранее в этом сюжете: Напавший в Китае на школьников мужчина мстил за потерю работы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учебных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить