В Китае мужчине выдвинуто обвинение в покушении на убийство 20 школьников

Пекин, , 07:14 — REGNUM Китаец, ранивший молотком 20 учеников в пекинской школе в начале января текущего года, был официально арестован по обвинению в умышленном покушении на убийство, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Решение об аресте было принято Народной прокуратурой района Сичен, сообщили в Народной прокуратуре Пекина. В прокуратуре также отметили, что дело будет расследоваться в соответствии с законом, подразумевающим жесткое наказание за причинение вреда несовершеннолетним и в интересах защиты их законных прав.

Напомним, что 49-летний мужчина по фамилии Цзя напал на группу учеников, будучи вооруженным молотком. Инцидент произошел в кампусе Дочерней начальной школы №1 при Педагогическом училище района Сичен 8 января. Полиция арестовала злоумышленника по обвинению в покушении на убийство.

Позже выяснилось, что нападавший является бывшим работником школы, а мотивом его действий послужила месть за потерю рабочего места. Девятнадцать учеников были выписаны из госпиталя до 20 января. Один ученик до сих пор находится на лечении.

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