Китайская провинция Сиань к 2020 году будет покрыта лесами почти на 50%

Сиань, Китай, , 07:02 — REGNUM Покрытие лесами китайской провинции Шэньси достигнет 45% к 2020 году, сообщили в региональном бюро лесничества, передает 21 января агентство Синьхуа.

Объем лесного фонда провинции к 2020 году достигнет 500 млн кубометров, где доля лесов в природных заповедниках, находящихся под защитой государства, составит 7,4%. Зона болот же достигнет 308 тыс. га.

В 2018 году в провинции Шэньси продолжился рост площадей, занятых растительностью. Власти продолжили кампанию по посадке деревьев в рамках борьбы с опустыниванием территорий, сообщил директор провинциального бюро лесничества Сюэ Цзяньсин. По словам Сюэ, площадь лесов в Шэньси увеличилась по чти на 500 тыс. ка в 2018 году, а площадь пустынь сократилась на более, чем 70,3 тыс. га.

Отдельное внимание власти провинции уделили защите гор Циньлин, которые являются природной границей между севером и югом Китая. Продвинутые технологии, включая спутниковое наблюдения также применяются в деле защиты природных и, в частности, лесных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая планируют к 2020 году довести покрытие лесами территории Поднебесной до 23,04% при увеличении объема лесных ресурсов до 16,5 млн кубометров.

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