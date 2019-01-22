Китайский ученый, генно-модифицировавший детей, оказался честолюбцем

Пекин, , 06:31 — REGNUM Предварительное расследование касательно «генно-модифицированных детей» показало, что китайский исследователь Хэ Цзянькуй незаконно проводил исследования во имя личной славы и выгоды, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Следственная группа из провинции Гуандун сообщила, что Хэ избегал проверок, занимался сбором средств и организацией исследователей для проведения генетических модификаций человеческих эмбрионов, нарушая существующие в Китае законы. О том, какие последствия для него это будет иметь, не сообщается.

Напомним, что в ноябре 2018 года стало известно о рождении в Китае детей с модифицированным генотипом. Ученый пытался таким образом привить новорожденным иммунитет к ВИЧ-инфекции.

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В декабре того же года журнал Nature включил Хэ Цзянькуя в список десяти людей 2018 года. При этом никакой проверенной научной публикации о генной модификации в природе не существует и всё строится на заявлении ученого на канале YouTube.

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