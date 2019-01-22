В Китае задержана банда подпольных кредиторов азартного бизнеса

Пекин, , 06:20 — REGNUM Полиция Пекина и Макао задержала 39 человек по обвинению в подпольном кредитовании на общую сумму более 30 млрд юаней ($4,4 млрд), сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Полиция Пекина заявила, что преступная группировка под руководством обвиняемого по фамилии Сюй зарегистрировала кассовые терминалы на материковой части Китая и нелегально продавала их в казино Макао для того, чтобы азартные игроки расставались со своими деньгами на кредитных карточках.

После расследования полиция Пекина направила 100 офицеров в Пекин, Хэбэй, Хубэй, Гуандун и Макао для участия в рейде по поимке преступной группировки. Вдобавок ко всему подозреваемые имели при себе крупную сумму юаней и гонконгских долларов, четыре автомобиля и 32 незаконных терминала, огромное количество компьютеров и банковских карт. Всё это было конфисковано. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в китайской провинции Аньхой была задержана банда коллекторов и держателей подпольных казино. При этом азартные игры и все сопутствующее им запрещено на территории материковой части Китая. Единственной зоной, где можно легально поиграть в азартные игры, является Макао.

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