Протесты в Бухаресте. Таксисты перекрыли улицы

Бухарест, , 05:31 — REGNUM Одна из главных магистралей румынской столицы перекрыта в ходе акции протеста таксистов, пишет «Российская газета».

В акции протеста участвуют порядка 200 машин, которые перекрыли движение в центре Бухареста у здания правительства. Собравшиеся на площади Виктории таксисты добиваются запретить работу приложений Taxify и Uber, отбивающих клиентов.

Уточняется, что таксисты грозят правительству ежедневными акциями. На автомобилях видны плакаты «Нет пиратству!» и «Остановить нелегальный извоз!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с нового года работа Uber запрещена на территории Брюсселя. Иск против Uber был подан Федерацией водителей такси.

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