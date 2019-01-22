Следком проверяет обстоятельства ухода двоих детей из детсада в Якутии

Якутск, , 04:35 — REGNUM В Якутии следственные органы проводят проверку, предполагая, что работники детского сада в селе Намцы оказывали родителям посещающих дошкольное учреждение детей услуги, не отвечающие требованием безопасности. Поводом для проверки стало то, что воспитатель не заметил самостоятельный уход домой двух пятилетних девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по республике.

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Причиной того, что дети смогли самостоятельно покинуть детский сад, в следственных органах называется отсутствие присмотра со стороны педагогических работников. Девочки шли домой, когда температура воздуха на улице была ниже — 40 градусов. Одна из них добралась самостоятельно, но отморозила пальцы, вторая получила общее переохлаждение, не смогла найти свой дом, её привёз к родителям житель села.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с камеры наблюдения в детском саду. На записи видно, что девочки уходят из детского сада одни и без варежек, у одной из них в руках игрушка.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие девочек воспитатель обнаружила только тогда, когда за одной из них пришли родители. Отморозившая пальцы девочка была госпитализирована. Сами дети объяснили свой уход из детского сада намерением сделать родителям сюрприз.