В Сибири на Крещение в прорубь окунулись более 320 тысяч человек

Новосибирск, , 03:18 — REGNUM В праздник Крещение в регионах Сибири официально действовало 417 купелей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего в обряде купания в Сибирском федеральном округе (СФО) приняли участие более 320 тысяч человек.

Безопасность сибиряков в местах купаний обеспечивали более 4 500 сотрудников МЧС, полиции и других ведомств, а также медики и представители органов региональной и муниципальной власти.

«На территории Сибирского федерального округа происшествий не допущено», — отчитались в МЧС.

Места для праздничного мероприятия были определены с учётом пожеланий священнослужителей и требований специалистов по безопасности на воде.

Выявляли специалисты и несанкционированные места купания, например в селе Криводановка Новосибирской области. В итоге купель была закрыта, а на этом месте организовали дежурство полиции.

По окончании религиозных обрядов иордани были засыпаны снегом и заморожены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Крещение Господне — это один из главных православных праздников. Он отмечается 19 января.

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