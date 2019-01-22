Скончался французский актер Франсуа Перро

Париж, , 00:32 — REGNUM Французский актер Франсуа Перро, исполнивший роли в более чем 50 полнометражных фильмах, скончался на 95-м году жизни, сообщает Le Figaro.

Сообщается, что артист скончался 20 января, причины смерти не называются.

Наибольшую известность герою принесли роли в таких фильмах как «Любовники Монпарнаса» режиссера Жака Беккера, «Невинные с грязными руками» Клода Шаброля, «Труп моего врага» Анри Вернёй и другие. Его партнерами по съемкам были такие знаменитые актеры как Катрин Денёв, Жан-Поль Бельмондо и Аллен Делон.