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Псковские пенсионеры станут волонтёрами-переводчиками в Ганзейские дни

Общество

Подготовка пенсионеров-волонтёров ведётся по партийному проекту «Единой России»

Псков, 21 января 2019, 23:20 — REGNUM  В 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове в качестве волонтёров-переводчиков будут участвовать пенсионеры, обучающиеся по проекту «Единой России» «Старшее поколение». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 января, в пресс-службе регионального отделения партии.

Пенсионеры проходят обучение на факультете иностранных языков «Университета третьего возраста» и в дни проведения международной Ганзы станут как переводчиками, так и гидами для зарубежных гостей.

По словам руководителя университета Светланы Мельничук, подготовка волонтёров для Международных Ганзейских дней началась ещё в 2018 году. Обучение проходят несколько десятков человек.

Напомним, к Международным Ганзейским дням, которые пройдут с 27 по 30 июня 2019 года в Пскове, руководство муниципалитета намерено подготовить 600 волонтёров. Школа волонтёров «Ганза-2019» открыта при Псковском государственном университете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ежегодный фестиваль городов-участников Ганзейского союза Нового времени Псков ожидает более 500 тыс. гостей. В России Международные Ганзейские дни пройдут во второй раз — впервые они состоялись в Великом Новгороде в 2009 году.

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39-е Международные Ганзейские дни в Пскове в 2019 году
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