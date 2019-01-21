Полиция Египта арестовала протестующих у пирамид в Гизе

Каир, , 22:58 — REGNUM Полиция Египта арестовала 24 участников акции протеста вблизи комплекса пирамид в Гизе, 21 января передает агентство Associated Press.

Протест устроили жители деревни Назлет-эль-Самман, незаконные строения которых вблизи пирамид приказано снести по распоряжению властей.

По сообщению полиции, арестам предшествовало нападение нескольких наиболее агрессивно настроенных жителей на полицейских и рабочих, которые приступили к демонтажу незаконных построек.

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