Понедельник, 21 Января 2019 года
22:58:38 МСК

Полиция Египта арестовала протестующих у пирамид в Гизе

Общество

Жители деревни Назлет-эль-Самман попытались защитить свои постройки, признаные незаконными

Каир, 21 января 2019, 22:58 — REGNUM  Полиция Египта арестовала 24 участников акции протеста вблизи комплекса пирамид в Гизе, 21 января передает агентство Associated Press.

Протест устроили жители деревни Назлет-эль-Самман, незаконные строения которых вблизи пирамид приказано снести по распоряжению властей.

По сообщению полиции, арестам предшествовало нападение нескольких наиболее агрессивно настроенных жителей на полицейских и рабочих, которые приступили к демонтажу незаконных построек.

Читайте также: Полиция Израиля разогнала протест бедуинов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное строительство и самозахваты земель
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить