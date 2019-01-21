Захарова показала Чубайсу его «экономические достижения»

Москва, , 20:56 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова решила не оставлять без ответа заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который, в свою очередь, отвечал на требование Захаровой. Заочный обмен репликами продолжился сегодня, 21 января, на страницах социальных сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор Анатолия Чубайса сразу с двумя медийными и одной политической фигурами развернулся после того, как он сделал провокационное заявление на Гайдаровском форуме.

Чубайск сказал, что Россия — страна бедная и энергоэффективность её экономики низкая, а раз так, то надо повышать тарифы на электроэнергию и вводить социальные нормы потребления электроэнергии — и тем самым поднимать энергоэффективность. Глава «Роснано» при этом исходит из весьма спорного утверждения, что бедные люди не будут экономить дешевую электроэнергию.

На это Чубайсу ответил телеведущий Владимир Соловьев, который указал, что связи между подъемом тарифов на электроэнергию для населения и повышение энергоэффективности российской экономики нет никакой.

Далее последовал заочный обмен репликами между Чубайсом и Соловьевым, к которому подключилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Чубайсу припомнили все. И то, что он был одним из основных акторов экономических реформ начала 90-х, которые фактически развалили экономику страну, и бандитскую приватизацию народного хозяйства, и «коробку из-под ксерокса», и дефолт 1998 года, и его неэффективное, а подчас и деструктивное руководство РАО ЕЭС, и ставшую уже притчей во языцех «Роснано», которое неизвестно чем занимается.

Однако Чубайс с маниакальным упорством продолжает настаивать, что именно его деятельность привела к тому, что России якобы сложилась рыночная экономика и в начале 2000-х годов начался некоторый её рост. При этом по существу на поставленные вопросы Чубайс не отвечает, так как ответить-то ему нечего.

В частности, Захарова спрашивала Чубайса, как так получилось, что в России, которая является самой богатой страной в мире, очень большое количество людей живет бедно, и бедными они стали в то время, когда Чубайс проводил свои экономические реформы, либо был топ-менеджером в ключевых отраслях экономики.

«Хотя Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос, почему в богатой стране люди живут бедно, текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдет в историю Ваших, как Вы отметили, «многочисленных ошибок», — пишет Захарова.

Она также напомнила, что именно экономическая политика, проводимая Чубайсом и другими либералами, привела к экономическому краху 1998 года, который до сих пор вспоминается с дрожью.