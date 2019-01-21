Челябинские власти встревожены огромным числом пожаров в многоэтажке

Челябинск, , 20:43 — REGNUM В Челябинске руководители города и области обеспокоены огромным количеством пожаров в многоэтажке на улице Салютной, 23. В 2018 году там произошло 12 возгораний, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора. В мэрии города со ссылкой на МЧС уточняют: не 12, а 27, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дом на Салютной, 23 — это бывшее общежитие. Пожары здесь возникают главным образом в общедоступных местах. На лестничных площадках, в коридорах. Разобраться в ситуации губернатор Борис Дубровский потребовал ещё 18 января на аппаратном совещании. По его словам, после пожаров так и не были устранены нарушения, которые к ним привели. Аварийные выходы и пути эвакуации захламлены, электропроводка зачастую неисправна, то же можно сказать и о системе автоматической пожарной защиты.

Влияют и незаконные перепланировки. Всего за год нарушений там было выявлено 329. Большинство остаются до сих пор.

Вице-губернатор Олег Климов и врио мэра Челябинска Владимир Елистратов уже получили губернаторское задание: к середине февраля разработать системный механизм для наведения порядка в общежитиях и многоквартирных домах. А 21 января Елистратов поручил своим подчинённым разобраться в причинах столь частых пожаров в доме на Салютной, 23.