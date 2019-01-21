Армянский Тифлис в «Кавказском календаре»

Марина Мирзоян, Гамлет Мирзоян, , 20:41 — REGNUM

«Кавказский календарь на 1849 год, изданный от Канцелярии Наместника Кавказского» (Тифлис, 1848), сообщает: «Всех домов, т. е. семейств, несущих повинности, в Тифлисе (на 1848 г.) — 5.400. Число же жителей Тифлиса, вошедших в камеральное описание, простирается до 27.000 душ: казенного ведомства — армян 16.890, грузин 4.185, католиков 440, татар 440 (современных азербайджанцев. — М. и Г.М.), греков 70; церковных крестьян — армян 1.120, грузин 530; помещичьих крестьян — армян 1.570, грузин 750, католиков 10, татар 10. Жители Тифлиса занимаются по преимуществу торговлею и ремеслами. Здешние ремесла производятся большею частью армянами — из 1.926 ремесленников, по сведениям 1845 г., армян считалось 1.448».

Факт, что «здешние ремесла по преимуществу обязаны деятельности армян», подтверждает и «Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846): «Это можно видеть из следующего списка. В Тифлисе из числа ремесленников находится: армян — 1.448, грузин — 256, католиков — 71, татар — 58, немцев — 35, персиан — 14, евреев — 12, турецкоподданных — 12, русских — 9, греков — 6, французов — 4, поляк — 1. Итого всех вообще — 1.926. Без армян — 478».

«Тифлис, главный город Грузии и всего Закавказского края, лежит на берегах реки Куры. Название Тифлис, по туземному Тбилиси, произошло от теплых вод, которые еще в глубокой древности могли привлекать сюда значительное население…» — гласит «Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845).

Армяне с давних времен составляли преобладающее население Тифлиса — города, ставшего 27 декабря 1844 года центром вновь образованного Кавказского наместничества. По описанию французского путешественника и миссионера Жана Шардена, посетившего Тифлис в 1671 году, из 20 тысяч жителей города армян было 14 тысяч. Такая же картина отмечалась с наступлением XIX века — в 1800 году армяне занимали первое место по численности, до 20 тысяч душ, или три четверти всего населения города.

«Почти невероятно, но вместе с тем достоверно, что в 1803 году в Тифлисе считалось до 2.700 домов, из которых более 2.500 принадлежало армянам. Таким образом, столица составляла тогда вполне собственность армянскую», — подчеркивает «Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу М. Владыкина» (Москва, 1885).

В труде «Тифлис в историческом и этнографическом отношениях» (изд. Г. Беренштама, С.-Петербург, 1870) Дмитрий Бакрадзе и Николай Бердзенов удостоверяют, что «большинство домов в европейском вкусе было обязано своим возникновением предприимчивости армян».

Собственные дома армян располагались в основном в центральной части города. В частности, на Головинском проспекте (ныне проспект Руставели) находились дома Мириманова, Тер-Грикурова, Ананова, Шахмурадова, Арцруни, Сараджева, Онанова, Ротинянца; на Эриванской площади (ныне площадь Свободы) — Сумбатова, Харазова, Тер-Асатурова, Ишханова; в Сололаках, в самом престижном районе — братьев Сейлановых, Тамамшева, Гамбарова, Халатова, Шадинова, Ахвердова, Амирагова, Шароева, Корганова, Алиханова, Манташева, Арамянца, Агабабова, Ионесиани, Питоева, Гургенова, Долуханова, Милова, Бозарджянца, Каламкарова, Казарова, Бебутова, Ениколопова, Тандоева и других. Армяне имели также частные дома на Михайловском проспекте (ныне проспект Давида Строителя), в районах Веры и Авлабара.

Немало городских объектов носило армянские названия: Эриванская и Мадатовская площади, улицы Мадатова, Арцруни, Шелковникова, Лорис-Меликова, Тер-Гукасова, Лазарева, Бебутовская, Аргутинская, Коргановская, Нерсесовская, Долухановская, Аштаракская, Эчмиадзинская, Ванкская, Сурб-Ншанская, Сурб-Минасская, Сурб-Карапетекая, Норашенская, Армянский базар, Мадатовский и Мнацакановский мосты, Худадовский лес…

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846) сообщает:

«В город въезжают тремя заставами: Московской, Эриванской и Кахетинской. По полицейскому положению весь Тифлис разделяется на три части и подразделяется на 9 кварталов. От Московской заставы, почти до Армянского базара, правильные улицы, просторные площади, каменные двухэтажные дома напоминают собою луч…»

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846) размещает на своих страницах большой очерк о жизненном укладе тифлисцев.

Приводим отрывок: «Домашнее хозяйство туземных жителей в Тифлисе весьма незначительно. Все потребности к содержанию домашнего быта приобретаются на наличные деньги с рынка. Самое устройство домов к хозяйству не имеют дворов, или весьма тесные и не удобные для помещения домашней птицы и домашнего скота. В одних только подвалах сберегают продукты, как запас на зиму; так, например, сыр, сарацинское пшено, масло, рыбу… Бесспорно, самое примерное хозяйство находится у колонистов: ими, по преимуществу, Тифлис наделяется молочными сливками, сыром, ветчиною, картофелем и другими продуктами. Не занимаясь хлебопашеством, по неимению земель, большая часть горожан живет продажею хозяйственных произведений».

Из «Кавказского календаря на 1850 год» (Тифлис, 1849):

«Всех вообще зданий в Тифлисе в настоящее время считается до 6.000: церквей 44, из которых православного исповедания 15, католического 2, лютеранского 1, армянского 22; монастырей 4; мечетей 2, синагог еврейских 2; лавок 1.700, из которых 933 помещаются в улицах, 717 в караван-сараях и более 50 в темном ряду; гауптвахт 5; казарм 4, пороховых погребов 3; разных заводов 72, из них 1 водочный, 4 пивных, 4 мыльных, 5 кожевенных и сафьянных, 10 кувшинных, 2 черепичных, 48 кирпичных, 1 меднопосудный и 1 колокольный. Все они принадлежат частным лицам. Все почти здания в Тифлисе каменные, за исключением 26 домиков деревянных. Общественных заведений в городе считается более 470; из них трактиров 12, питейных домов или духанов более 400, гостиниц 6, кондитерских 18 и кофейных домов 30. Площадей в Тифлисе считается13, караван-сараев 8».

Строительство караван-сараев имеет в Грузии давние традиции. Один из первых постоялых дворов XIX века принадлежал Арцруни и был выстроен в 1820 году рядом с Сионским собором. 11 лавок первого этажа занимали портные и сапожники, в 25 магазинах второго этажа торговали европейской и азиатской шерстью, шелком и другими товарами, на верхнем этаже была гостиница на 33 номера.

По плану 1828 года караван-сараев было шесть: Арцруни, царевнин, преосвященного Нерсеса, князя Бебутова, Питоева и Чарвадарова.

В 1830 году у Авлабарского моста возводится караван-сарай Шадиновых, в 1840-м на противоположном берегу — Зубаловых. Несколько караван-сараев строится на Воронцовской улице (Тамамшева в 1835 г., Халатова в 1858 г.). Караван-сараи появляются и в новых районах Тифлиса — Тамамшева на Эриванской площади, Арцруни на Дворцовой улице.

Кстати, к началу 1840-х годов Эриванская площадь как центр нового города в значительной степени представляла пустырь, прорезанный оврагами, через которые для пешеходов были проложены деревянные мостки. Только со строительством в 1851 году грандиозного торгового здания, прозванного «Караван-сараем купца Тамамшева», с двумя большими подъездами и каменными лестницами площадь приняла более благоустроенный вид. В здании Гавриила Ивановича Тамамшева было 266 больших и малых торговых помещений, центральную же часть в окружении лавок занимал казенный (оперный) театр на 740 мест.

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846) замечает:

«В Тифлисе бани устраиваются совершенно особенным образом: это ванны, куда пропущены посредством труб горячие серные ключи, которые день и ночь наполняют их.

Погружаться в эти ванны — для здешнего туземца составляет почти единственную роскошь, обратившуюся в потребность. Горячих бань в Тифлисе восемь. Из них одна казенная, одна церковная и одна домашняя. Во всех восьми банях находится 52 ванны».

Знаменитые серные бани, о которых с восхищением отзывались Александр Дюма и Александр Пушкин, составляли гордость столицы и в основном принадлежали армянам. Сумбатовская, Бебутовская и Мирзоевская бани считались самыми старыми и были построены в первой половине XVII века.

* * *

В Тифлисе разместилась резиденция Грузинской епархии Армяно-григорианской Церкви.

Из «Кавказского календаря на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Епархиальный начальник: архиепископ Карапет.

Члены Тифлисской Консистории: архимандрит Ефрем Ерзинкьянц, протоиерей Моисей Саятнов, протоиерей Аветик Тер-Аветиков, священник Вартан Камоев. Секретарь: губернский секретарь Яков Кареньянц».

Тот же выпуск «Кавказского календаря» сообщает, что «Некоторые из армянских церквей замечательны своею древностью — их числом в Тифлисе 22. Примечательнейшие из них следующие:

Ванкский собор, резиденция Армянского Архиепископа, основание его относят к 1480 г. Древняя колокольня его возобновлена при нынешнем архиепископе Карапете; церковь Святого Карапета Сурб-Нишан; церковь Могнинская, основана в 1537 г.; церковь Петхаинская, основана в 1500 г.; церковь Георгиевская, основана в 1600 г.; церковь Божией Матери, у подошвы старой крепости (Цихис-сакдари), подворье Ахпатского архиепископа, построена в 1037? г.; церковь Сергия, почитаемого Армянскою церковью за Святого, основана в 1737 г. Замечательна празднеством перед Великим постом, при многочисленном стечении жителей Тифлиса».

14 февраля, в день святого Сергия (Сурб-Саркиса), к одноименной церкви на левом берегу Куры направляются особенно много старух и юношей-девушек: «Первые приходят просить Святого угодника об отпущении грехов их долголетней жизни, а последние молятся о даровании им жен и мужей по сердцу» «Кавказский календарь на 1855 год» (Тифлис, 1854).

* * *

Тифлис был главным образовательным центром Закавказского края.

«Учебных заведений в Тифлисе — 17.

Армянское духовное училище, открыто в 1822 г., число учащихся — 115.

Частный пансион братьев Арзановых (на Ханской ул., в доме Шароева), открыт в 1836 г., число учащихся — 47.

Частный пансион священника Орбели (на Салалакской ул., в собственном доме), открыт в 1836? г., число учащихся — 37» («Кавказский календарь на 1847 год», Тифлис, 1846).

Одним из старейших учебных заведений Тифлиса, построенных в XIX веке, с полным основанием можно считать школу (училище), основанную «Верховным Патриархом, Католикосом Гайканского народа Нерсесом» (Нерсесом V Аштаракеци). Ее строительство началось в 1822 году на территории Ванка (Тапи-Тах) по проекту военного инженера, архитектора Лазарева. Надо сказать, что при Ванкском соборе с 1815 года уже функционировала школа на 20 учеников, но этого было явно недостаточно.

Школа стала первым в городе общеобразовательным средним учебным заведением. Несмотря на то, что находилась она в ведении епархии, учебная программа была направлена на получение не только духовных, но, в большей степени, общеобразовательных знаний. В 1837 году школа была преобразована в епархиальную духовную семинарию (существовала до 1921? г.). По имени основателя школы семинария стала называться Нерсесяновской (Нерсисяновской). К середине XIX века авторитет семинарии уже был настолько велик, что она по праву стала ориентиром для вновь открывающихся армянских школ по всему Закавказью.

Трехклассная школа-пансион Овсепа Орбели (1808 — 1891) просуществовала до 1860 года, затем несколько лет священник занимал должность инспектора в Нерсесяновской семинарии. Один из его трех сыновей — Абгар Овсепович — подарил отцу трех замечательных внуков, впоследствии ставших учеными с мировым именем — профессора Рубена Абгаровича (основоположника подводной археологии в СССР), академика-физиолога Левона Абгаровича и академика-востоковеда Иосифа Абгаровича Орбели.

«Почти каждый грузин в Тифлисе знает армянский язык; почти каждый армянин знает языки: грузинский, татарский, персидский и других племен», — подмечает «Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846).

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Из раздела «Тифлисские адреса» «Кавказского календаря на 1848 год» (Тифлис, 1847):

«Живописцы. Классный художник Авнатамов Я.Н., на Цициановской ул., в собственном доме. Нерсесов, на Эриванской пл., в доме Кетхудова». (О жизни и деятельности Степана Нерсесова можно прочесть на стр. 14 этого номера «Ноева Ковчега». — М. и Г.М.)

«Классный художник» Акоп Мкртичевич Овнатанян (Яков Никитич Авнатамов; 1806, Тифлис — 1881, Тавриз, Иран) родился в семье живописца и мастера стенной росписи. В 30-е годы XIX века его портреты входят в моду у состоятельных тифлисцев. «Кому нужен был портрет, всякий прибегал к Авнатамову, и он удовлетворял всем требованиям», — отмечал петербургский журнал «Иллюстрация» в 1845 году.

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«Положение о городском общественном управлении в Тифлисе» удостоилось Высочайшего утверждения 10 апреля 1840-го и вошло в действие с 21 августа того же года. Первым городским головой Тифлиса был избран Ованес Измирянц (1840 — 1843).

Начиная с 1840 года должность городского головы (мэра) Тифлиса занимали представители коренных знатных армянских родов («мокалаки»). Эта традиция впервые была нарушена лишь в 1864 году, когда городским головой был избран не коренной («ахалмосул») Галуст Шермазанянц (Калуст Шермазан-Вартанов).

В 1844 году городское правление выглядело так («Кавказский календарь на 1846 год», Тифлис, 1845):

«Городской голова — Степан Гавриилович Хатисов; члены: от граждан (мокалаки) — Александр Осипович Тамамшев, Заал Захарьевич Заалов; от вновь поселившихся обывателей (ахалмосулы) — Исаак Иванович Майсуров, Иван Давидович Султанов; от удельных крестьян — Иосиф Иванович Тер-Оганезов. Секретарь: коллежский секретарь Василий Иванович Ракович».

Степан Габриелович Хатисов своими корнями восходит к роду коренных знатных армян Тифлиса — Хатисянцев, которым было дано гражданство первого ранга. В 1820 году он способствовал становлению духовной семинарии в Тифлисе.

Кстати, в том же 1844-м «смотрителем Тюремного замка» в Тифлисе значился «поручик Рафаил Осипович Сулханов».

Мэрами Тифлиса в 1845 — 1870 годах были избраны («Кавказский календарь» на 1845 — 1871 гг., Тифлис, 1844 — 1870):

«Моисей Тер-Грикуров/Мовсес Тер-Григорянц (1845 — 1846), Иван Шадинов/Ованес Шадинянц (1847 — 1848), Фома Придонов/Товма Придонянц (1848 — 1849), Захарий Амирагов/Закариа Амирагянц (1850 — 1851), Иосиф Мириманов/Овсеп Мириманянц (1851 — 1852), Аветик Свечников (1853 — 1856), Соломон Сараджев/Согомон Сараджев (1856 — 1857), Андрей Мананов (1857 — 1858), Вартан Аршакуни/Вардан Аршакуни (1858 — 1860), Соломон Абессаломов/Согомон Абисогомянц (1860 — 1861), Соломон Мириманов/Согомон Мириманянц (1861 — 1862), Егор Придонов/Геворк Придонянц (1862 — 1864), Калуст Шермазан-Вартанов/Галуст Шермазан-Варданянц (1864 — 1865), Николай Аладатов/Никогайос Аладатянц (1868 — 1869), князь Язон Туманов/Дмитрий Туманянц (1869 — 1870)».

Нелишне отметить, что в 1846 году при градоначальнике Мовсесе Тер-Григорянце в Тифлисе на русском и армянском языках стала издаваться газета «Кавказ», были открыты ипподром, учебное заведение Св. Нины, Кавказская землемерная школа.

Газета «Ковкас» («Кавказ») печаталась в первой армянской типографии Тифлиса при Нерсесяновской семинарии (открыта в 1823 г.). Кстати, в 1820-х годах в Тифлисе работала еще одна армянская типография — Араратова. Позже открывались типографии братьев Д. и Я. Арзановых (1838) и А.А. Энфиаджянца (1860).

«Кавказский календарь на 1869 год (Тифлис, 1868) утверждает, что в 1868 году «Управа тифлисских ремесленников» представляла собой следующую картину:

«Главный ремесленный старшина, гражданин Степан Петрович Джаншиев. Ремесленные старшины (устабаши), граждане: хлебников — Петр Узбашев, сапожников — Аджи-Сероп Терджанов, шорников — Гигола Агаджанов, шубников и шапочников — Гео Цовьянов, портных — Шакар Вартан-Бабов, столяров — Захарий Петрусов, каретников (извозчиков) Андрей Котрин, маляров (красильщиков) — Галуст Мартирузов, медников (горняков) — Абрам Бибилаури, бриллиантщиков (ювелиров) — Александр Караханов, парикмахеров — Иван Джамаспов, оружейников — Соломон Кагаров, слесарей — Арютин Степанов, красильщиков — Саркис Антонов, позументщиков — Карапет Алавердов, кирпичников — Симон Манташев и кожевников — Гигола Аскилов».

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В летописи Тифлиса навечно остались имена выдающиеся армян — генерала Бебутова, драматурга Сундукяна и Абовяна, основоположника новой армянской литературы и нового литературного языка («ашхарабара»).

"Начальник Гражданского управления Закавказского края, генерал-лейтенант князь Василий Осипович Бебутов 1-й, кавалер орденов Российских: Св. Александра Невского, алмазами украшенного, Белого Орла, Св. Георгия 3 cт., Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 1 и 4 степеней; Персидского Льва и Солнца 1 ст., алмазами украшенного; имеет золотую шпагу с надписью «За храбрость», алмазами украшенную; медали в память 1812 года и за Турецкую войну, и знак отличия беспорочной службы за XXXV лет» («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851).

Род князей Бебутовых принадлежал к старейшим родам в Армении, карабахского происхождения. Впоследствии Бебутовы переселились в Грузию и занимали здесь важные должности наследственных правителей Тифлиса («меликов») и егермейстеров («мискарбашей») грузинских царей. Князьями Бебутовыми в 1717 году в Тифлисе был основан монастырь во имя Святого Первомученика Стефана.

В 1830 году Василий Осипович Бебутов (1891, Тифлис — 1858, Тифлис) был назначен начальником вновь завоеванной Армянской области, управляя которой в течение восьми лет, устроил администрацию, установил правильное распределение податей и казенных доходов. Им завершено окончательное разграничение российских владений с Персией. 22 февраля 1837-го, на основании Высочайшего повеления 11 марта 1836 года, был открыт армяно-григорианский Синод в Святом Эчмиадзине.

В ноябре 1847-го князь А.О. Бебутов утвержден председателем Совета Главного управления и начальником Гражданского управления Закавказского края. В начале 1858 года в чине генерала от инфантерии он стал членом Государственного совета Российской империи.

«Гражданская канцелярия наместника. Помощник столоначальника: коллежский секретарь Гавриил Микиртумович Сундукянц» («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851).

Писатель и драматург Габриел Мкртичевич Сундукян (1825, Тифлис — 1912, Тифлис) родился в богатой купеческой семье. В 1850 году, по окончании восточного отделения историко-филологического факультета Петербургского университета, был назначен на должность переводчика и помощника столоначальника в канцелярию Кавказского наместника, затем начальника хозяйственного отдела Кавказского управления дорог в Тифлисе.

Автор тринадцати пьес, в том числе: «Ночное чихание — к добру» (1863), «Хатабала», «Оскан Петрович на том свете» (1866), «Прочие, или Новый Диоген» (1869), «Еще одна жертва», «Пэпо» (1870).

Этот неповторимый город занял огромное место в творчестве писателя и просветителя Хачатура Аветиковича Абовяна (1809 — 1848). Здесь он провел значительную часть своей многогранной деятельности и творческой жизни. Абовян, выпускник Нерсесяновской семинарии, в 1837 — 1843 гг. — смотритель уездного училища в Тифлисе, одновременно учредитель частного пансиона с целью подготовки учителей для народных школ. В Тифлисе, помимо романа «Раны Армении» («Верк Айастани»), им были созданы «Овсана», рассказ из жизни Ираклия II, произведения, посвященные Мтацминде, Лурджи Монастери, Куре, произведения, как бы насыщенные тифлисским «воздухом», содержащие интересные и весьма ценные сведения о городе и грузинской действительности. В одной из первых городских типографий, размещенной во дворе Нерсесяновской семинарии, в 1858 году впервые была издана книга на «ашхарабаре» — «Раны Армении» Абовяна.

«Ноев Ковчег»

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