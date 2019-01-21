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Сообщения о «минировании» зданий в Магнитогорске не подтвердились

Общество

Лжеминёров следует искать за рубежом

Магнитогорск, Челябинская область, 21 января 2019, 19:48 — REGNUM  В Магнитогорске не подтвердилось ни одно анонимное сообщение о минировании социальных объектов. Об этом журналистам заявил глава города Сергей Бердников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отметил, что анонимных лжеминёров следует искать за границей. Именно из-за рубежа в город поступали сообщения о якобы минировании зданий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о возможных взрывах поступили в несколько социальных учреждений сегодня, 21 января. Мэрия со своей стороны распространила официальное сообщение, в котором призвала граждан не поддаваться на провокации.

Напомним, рано утром 31 декабря в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 произошёл взрыв. Затем обрушился подъезд номер семь. Погибли 39 человек.

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