Рок-музыкант Бон Джови предложил нуждающимся госслужащим бесплатные обеды

Нью-Джерси, США, , 19:48 — REGNUM Знаменитый рок-музыкант Джон Бон Джови, владеющий в Нью-Джерси двумя ресторанами, предлагает бесплатное питание отправленным в неоплачиваемый отпуск госслужащим, сообщает 21 января CBS.

«В соответствии с нашей миссией, федеральные работники приглашаются присоединиться к нам за вкусной едой и узнать о дополнительной поддержке и ресурсах, доступных в нашем сообществе», — сообщает на своей странице в социальной сети Facebook закусочная, принадлежащая Бон Джови и его жене Доротее.

Закусочная начала предоставлять питание оставшимся без зарплаты госслужащим уже сегодня, расписание обедов будет составлено позже с учетом «явки, обратной связи и спроса», говорится в пресс-релизе. По словам Бон Джови, эта мера — способ создать место поддержки и ресурса для не получающих зарплату служащих, «многие из которых наши друзья и соседи».

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи и благотворительная организация его жены Тэмми, Фонд Мерфи, сотрудничают с рестораном, чтобы обеспечить бесплатное питание.

У семьи Бон Джови есть два ресторана, оба являются некоммерческими проектами, управляемыми фондом Jon Bon Jovi Soul. По словам владельца, нуждающимся не нужно платить, чтобы поесть там:

«Когда вы входите в этот ресторан, в нашем меню нет цен. Поэтому, если вы нуждаетесь, вы просто участвуете. То есть убираете со стола, моете посуду, работаете в саду. Если вы пришли просто, чтобы насладиться едой и внести свой вклад, купив карту предоплаты, то вы платите за еду и за кого-то другого, кто находится в ресторане одновременно с вами или собирается прийти завтра. И вы не знаете разницы между тем, кто нуждается, и тем, кто не нуждается».

Как известно, частичное прекращение работы правительства США длится уже почти месяц, начавшись 22 декабря. Всё чаще звучат опасения, что шатдауну не видно конца, поскольку переговоры между демократами конгресса и президентом Дональдом Трампом о строительстве пограничной стены остаются в тупике.