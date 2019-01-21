Понедельник, 21 Января 2019 года
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До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров

Общество

Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей

Москва, 21 января 2019, 18:50 — REGNUM  В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.

Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей.

«Безработные граждане, которые будут проходить переобучение по направлению служб занятости, в то же время будут иметь возможность получать стипендию в размере МРОТ. Напомню, что в 2019 году это 11 280 рублей», — рассказала Голикова.

По её словам, ежегодно переобучение будут проходить примерно 75 тысяч граждан, до 2024 года — 450 тысяч жителей России предпенсионного возраста.

Участвовать в обучении старшего поколения союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», сообщила вице-премьер.

Ранее на совещании в правительстве РФ заявили, что все больницы и поликлиники РФ подключены к широкополосному скоростному интернету.

Читайте ранее в этом сюжете: Все больницы и поликлиники подключены к интернету — Медведев

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Пенсионная реформа
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