Калининградских врачей за допобразованием отправляли от Германии до Кореи

Калининград, , 18:48 — REGNUM В Калининградской области за 2018 год квалификацию повысили 1081 медицинский сотрудник, а 90 врачей прошли профессиональную переподготовку, сообщила сегодня, 21 января, пресс-служба регионального правительства. Некоторые из специалистов приняли участие в общей сложности в 70 различных профессиональных медицинских форумов всероссийского и международного уровня, в том числе в Германии, Швеции, Греции, Франции и Южной Кореи.

Всего было проведено 54 цикла повышения квалификации протяженностью от 36 до 504 часов каждый. Кроме того, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года, помимо плановых, проведено более 20 тактико-специальных учений, а также 47 тренировок, в том числе на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Также проводились мастер-классов по внедрению малоинвазивных хирургических вмешательств в травматологии и ортопедии, нейрохирургии, гастроэнтерологии, колопроктологии. В Больнице скорой медицинской помощи прошли обучающие операции по гастроэнтерологии, часть из них транслировались в режиме живого времени для 50 хирургов со всего региона. Эксперты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета организовали в Региональном перинатальном центре симуляционный тренинг по реанимации новорожденных, специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова — обучающий курс для медиков из Областного центра специализированных видов медицинской помощи по ранней диагностике рака кожи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области работает программа по привлечению медицинских специалистов из других регионов РФ или стран. В регионе не хватает порядка 800 медицинских специалистов.

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