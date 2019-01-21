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В Южной Корее проверят 2000 объектов на безопасность перед праздниками

Общество

Данная проверка продлится ровно две недели

Сеул, 21 января 2019, 19:41 — REGNUM  В Южной Корее проведут проверку всех зданий массового скопления людей в преддверие Корейского нового года, который состоится 5 февраля, сообщает SBS.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея сообщило, что проведет специальную проверку безопасности на 2000 объектов, в которых установлено электрическое и газовое оборудование, по всей стране.

Данная проверка продлится две недели до первого числа следующего месяца.

Объектами проверки являются 1200 мест массового скопления людей, таких как вокзалы, 500 рынков и 300 общественных организаций.

Во время проверки планируется провести осмотр электро щитков и газового оборудования, устранить неполадки, если таковые имеются.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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