В Южной Корее проверят 2000 объектов на безопасность перед праздниками

Сеул, , 19:41 — REGNUM В Южной Корее проведут проверку всех зданий массового скопления людей в преддверие Корейского нового года, который состоится 5 февраля, сообщает SBS.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея сообщило, что проведет специальную проверку безопасности на 2000 объектов, в которых установлено электрическое и газовое оборудование, по всей стране.

Данная проверка продлится две недели до первого числа следующего месяца.

Объектами проверки являются 1200 мест массового скопления людей, таких как вокзалы, 500 рынков и 300 общественных организаций.

Во время проверки планируется провести осмотр электро щитков и газового оборудования, устранить неполадки, если таковые имеются.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.