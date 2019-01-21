Родители детей-инвалидов требуют у Собянина увеличения квоты на отдых

Москва, , 18:27 — REGNUM Родители московских детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных семей собирают подписи под петицией с требованием увеличить квоту по льготным путёвкам на летнюю оздоровительную кампанию 2019 года. В настоящий момент обращение на сайте Change.org, адресованное мэру Москвы Сергею Собянину, подписали свыше 5 тысяч человек.

«17 января 2019 года Мосгортур начал массово рассылать «отказ в предоставлении услуги в связи с отсутствием квоты». Мы, многодетные малообеспеченные родители и родители детей-инвалидов, требуем у Собянина не лишать наших детей возможности отдохнуть летом в 2019 году, увеличить квоту предоставляемых путёвок и обеспечить всех детей, на которых были поданы заявления в первом этапе, путёвками на отдых на лето 2019 года», — заявили родители.

Напомним, 2 ноября 2018 года в столице стартовал первый этап «Летней оздоровительной кампании 2019 года». Для законных представителей 13 льготных категорий детей квота на путёвки за счёт бюджета Москвы составляет 52 тысячи человек. По данным Мосгортура, эта квота сохранена на уровне предыдущих двух лет.

«Несмотря на возросшую стоимость детского отдыха, правительству Москвы удалось сохранить квоту предоставляемых за счёт бюджета города путевок на уровне прошлых лет. Это позволит нам обеспечить в полном объёме отдых для детей-сирот и для тех, кто подал заявки впервые», — ранее заявил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

При этом летом 2018 года, по утверждению главы организации, свыше 100 тыс. московских детей смогли отдохнуть по льготным путёвкам от Мосгортура и правительства Москвы. Так, в загородных лагерях и на семейных базах отдохнули 37 027 детей и сопровождавших их взрослых. Денежными сертификатами на индивидуальную организацию отдыха воспользовались 22 707 детей.

По мнению родителей, при такой маленькой квоте, в 52 тысячи человек, отдохнуть в 2019 году по льготным путёвкам смогут лишь дети-сироты и дети, родители которых подали заявки впервые.

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