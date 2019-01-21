Московским водителям рекомендуют пересесть на метро из-за снегопада

Москва, , 18:16 — REGNUM Центр организации дорожного движения Москвы в связи с ухудшением погодных условий призвал столичных автомобилистов сохранять повышенную внимательность на дорогах, а при возможности пользоваться общественным транспортом.

«На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В столичном ГИДББ также обратились к водителям с призывом быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения и выбирать скорость движения исходя из текущего состояния проезжей части.

В Москве днём 21 января начался сильный снегопад и метель, местами на дорогах образовался гололёд. По прогнозам синоптиков, пик морозов в столичном регионе придётся на середину недели, когда столбики термометров местами опустятся до — 27 градусов.

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