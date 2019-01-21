Проект мемориала «Я убит подо Ржевом» имеет важнейшее значение — Руденя

Тверь, , 18:07 — REGNUM На Ржевском мемориале советскому солдату будет создана вся необходимая инфраструктура для посетителей. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 21 января на совещании, посвященном строительству в Тверской области Ржевского мемориала советскому солдату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Напомним, идею создания монумента ранее поддержал президент России Владимир Путин.

«Этот проект имеет для нас очень важное значение. Необходимо разработать четкий план-график выполнения работ по созданию инфраструктуры мемориала, проект благоустройства территории с указанием ответственных лиц и сроков», — отметил Игорь Руденя.

Мемориал планируют возвести в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево — для этих целей там уже выделен земельный участок площадью около четырех гектаров. Курировать ход строительных работ будет Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). За создание инфраструктуры комплекса — в том числе электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение, подъездные маршруты к мемориалу и Ржевскому филиалу Музея Победы — отвечает регион.

На совещании также рассматривались вопросы благоустройства прилегающей территории, обустройства мест общего пользования. Власти рассчитывают, что мемориал станет еще одной точкой притяжения для туристов — его планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать рядом стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые заговорили в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить создание комплекса планируется в год 75-летия Великой Победы.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных боев. В 1942—1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Сражения подо Ржевом сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».