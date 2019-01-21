Люди жалуются, фонд бедствует: капремонт по-рязански

Рязань, , 17:34 — REGNUM Дефицит Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области составляет около 3 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры гордумы Рязани заявила руководитель фонда Марина Бондарева. При этом из-за повышения минимального размера взноса за капремонт ситуация в лучшую сторону не изменилась.

«Даже с учетом повышения взноса на капремонт сумма дефицита составляет 3 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жители Рязани недовольны качеством работ, которые проводят за их же деньги. Так, в 2018 году в фонд поступило более 350 обращений по вопросам проведения ремонта. В 228 обращениях жители жаловались на нарушения, допущенные в 2018 году. Среди них — нарушение сроков, залитые квартиры, несвоевременный вывоз строительного мусора и в целом неудовлетворительное качество работ. По словам Марины Бондаревой, это связано с тем, что в 2018 году в региональную программу были внесены новые объекты.

«Торги были проведены поздно, и для подрядчиков был определен слишком короткий срок, в который они не смогли уложиться. Эти ошибки учтены в текущем году. Проведены торги на 1300 конструктивных элементов, в основном инженерные коммуникации и кровли, по которым начинается работа», — цитирует пресс-служба главу фонда.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2018 года произошло увеличение взноса на капремонт с 8,02 до 11,65 руб. за квадратный метр. При этом, по данным на 1 декабря 2018 года, в регионе было выполнено 670 видов работ из запланированных 1299. В некоторых домах ремонт перенесли на более поздние сроки.

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