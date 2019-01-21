Италия заняла четвертое место в ЕС по числу школьников, не идущих в вузы

Рим, , 17:20 — REGNUM По данным за 2017 год, 14% граждан Италии, завершивших получение общего образования, не продолжают свое обучение, сообщает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 21 января.

В 2017 году этот показатель несколько увеличился, годом ранее он составлял 13,8%. Лишь в трех странах ЕС выпускников, принявших решение не продолжать образование, больше, чем в Италии, — на Мальте, в Румынии и в Испании.

В возрастной категории от 30 до 34 лет законченное высшее образование есть лишь у 26,9% граждан Италии, что в полтора раза ниже среднеевропейского показателя (39,9%).