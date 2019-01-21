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Италия заняла четвертое место в ЕС по числу школьников, не идущих в вузы

Общество

14% выпускников школ не продолжают обучение

Рим, 21 января 2019, 17:20 — REGNUM  По данным за 2017 год, 14% граждан Италии, завершивших получение общего образования, не продолжают свое обучение, сообщает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 21 января.

В 2017 году этот показатель несколько увеличился, годом ранее он составлял 13,8%. Лишь в трех странах ЕС выпускников, принявших решение не продолжать образование, больше, чем в Италии, — на Мальте, в Румынии и в Испании.

В возрастной категории от 30 до 34 лет законченное высшее образование есть лишь у 26,9% граждан Италии, что в полтора раза ниже среднеевропейского показателя (39,9%).

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Экономика Италии
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