Во владимирском Струнино после ремонта открылась детская поликлиника

Струнино, Владимирская область, , 17:13 — REGNUM В городе Струнино (Владимирская область) после ремонта открылась детская поликлиника. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения. На ремонт и оснащение поликлиники, на состояние которой в 2018 году местные жители жаловались президенту Владимиру Путину, потратили 17 млн рублей из областного бюджета.

В поликлинике отремонтировали фасад, стены, пол, заменили окна и двери, обновили регистратуру, кабинеты врачей, туалеты, а также процедурные и прививочные кабинеты. Кроме того, в кабинетах установили современное медоборудование и мебель. Затронул ремонт и инженерные коммуникации: системы водо‑ и теплоснабжения, электропроводку и элементы теплоснабжения.

«На ремонт и оснащение Струнинской детской поликлиники было израсходовано более 17 млн рублей из областного бюджета. Помимо детской поликлиники на сегодняшний день отремонтированы корпуса №3 и №4, а также отделение неврологии в корпусе №1 Александровской районной больницы. До конца текущего года в Струнино будут отремонтированы корпуса №1 и №2», — сообщили в департаменте здравоохранения.

По данным главврача Александровской районной больницы, детская поликлиника в Струнино обслуживает около 3 тыс. детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблемах в городском здравоохранении жители Струнино сообщили президенту Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Глава государства поручил бывшему губернатору Светлане Орловой взять на контроль ремонт учреждения. В сентябре 2018 года в регионе поменялся губернатор. Новый глава области Владимир Сипягин в декабре попросил перенести сроки ремонта нескольких объектов больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Проверка по больнице в Струнино остановлена – владимирский губернатор