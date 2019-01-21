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Организаторов митингов в Подмосковье обяжут сообщать об отмене за сутки

Общество

Информировать нужно как граждан, так и органы власти

Красногорск, 21 января 2019, 17:08 — REGNUM  В Московской области планируют обязать организаторов публичного мероприятия сообщать гражданам и органам власти о его отмене не позднее чем за сутки до даты проведения. Соответствующий вопрос вынесен на обсуждение комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности 23 января, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Данные изменения предусматривают, что в случае отказа от публичного мероприятия его организатор обязан не позднее чем за один день до дня его проведения принять меры по информированию граждан. А также уведомить в письменной форме соответствующий уполномоченный орган, в который было подано уведомление о проведении мероприятия», — пояснили в пресс-службе.

Законопроект о внесении изменений в закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Московской области» планируется вынести на рассмотрение Мособлдумы в феврале 2019 года. Речь идёт о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года был принят федеральный закон, обязывающий организаторов митингов уведомлять граждан об отмене массового мероприятия.

Читайте подробнее: Госдума обязала организаторов сообщать об отмене митинга

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