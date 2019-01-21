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Врио курского губернатора заступился за старинный «дом Беньковских»

Общество

Информацию о якобы планировавшемся сносе проверяют

Курск, 21 января 2019, 16:48 — REGNUM  В Курске здание XIX века на улице Красной Армии, известное как дом мещан Беньковских, включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации со статусом регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Кроме того, полиция проводит проверку информации об умышленных повреждениях памятника архитектуры. С таким обращением к сотрудникам правоохранительных органов обратилась общественная организация «Возрождение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года куряне проводили пикет в защиту «дома Беньковских» и опубликовали соответствующую петицию. Причина — появившаяся информация о том, что мэрия собирается снести здание.

Собственником дома является город, и содержанием и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии должна заниматься мэрия. По поручению врио губернатора Курской области Романа Старовойта региональное управление по охране объектов культурного наследия обследовали объект и направили в мэрию предписание как можно быстрее провести противоаварийные работы. В противном случае городской администрации пригрозили административной и уголовной ответственностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио губернатора встал на защиту исторического облика Курска

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Судьба архитектурного наследия
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