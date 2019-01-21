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В Подмосковье пациенту больницы удалили опухоль весом в 7,5 кг

Общество

Министр поблагодарил врачей больницы

В Подмосковье пациенту больницы удалили опухоль весом в 7,5 кг
skeeze
Операция

Домодедово, Московская область, 21 января 2019, 16:44 — REGNUM  В Московской области врачи удалили опухоль весом 7,5 килограммов, сообщили 21 января в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«Врачи Домодедовской центральной городской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской доброкачественной опухоли брюшной полости у 59-летнего мужчины», — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что опухоль за полгода достигла веса в 7,5 килограммов. Министр поблагодарил врачей больницы.

По словам Матвеева, пациент идёт на поправку и вскоре будет выписан на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на мышах проведён эксперимент с применением вируса Зика для лечения опухоли мозга. Выяснилось, что вирус замедлил рост клеток опухоли. При этом остальной организм не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские ученые ввели вирус Зика мышам с опухолью мозга

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